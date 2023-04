Cassano: «Se l’Inter esce col Benfica via Inzaghi! Lukaku male» (Di sabato 8 aprile 2023) Da tempo Cassano è un feroce critico di Inzaghi e dopo Salernitana-Inter non ha problemi a dire cosa pensa: uscendo col Benfica in Champions League il cambio di allenatore sarà inevitabile. Ne ha parlato alla Bobo TV. ORRORE A SALERNO – Antonio Cassano vede una tendenza della squadra di Simone Inzaghi confermata con la Salernitana: «Anche se l’Inter meritava di vincere l’altra volta settanta occasioni, a questo giro novanta occasioni. Era impossibile non vincere, Romelu Lukaku è il fac-simile di Christian Vieri: lo vedo proprio male. Io dicevo che la Lazio era l’outsider per la Champions League e secondo me va anche l’Atalanta. l’Inter aveva strameritato di vincere, però… Lukaku da venti centimetri è andato a botta sicura e ha preso la traversa, lo ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) Da tempoè un feroce critico di Inzaghi e dopo Salernitana-Inter non ha problemi a dire cosa pensa: uscendo colin Champions League il cambio di allenatore sarà inevitabile. Ne ha parlato alla Bobo TV. ORRORE A SALERNO – Antoniovede una tendenza della squadra di Simone Inzaghi confermata con la Salernitana: «Anche semeritava di vincere l’altra volta settanta occasioni, a questo giro novanta occasioni. Era impossibile non vincere, Romeluè il fac-simile di Christian Vieri: lo vedo proprio. Io dicevo che la Lazio era l’outsider per la Champions League e secondo me va anche l’Atalanta.aveva strameritato di vincere, però…da venti centimetri è andato a botta sicura e ha preso la traversa, lo ...

