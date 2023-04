Cassano rischia di essere bannato da Twitch: pronunciata una parola vietata in diretta (Di sabato 8 aprile 2023) La Bobo TV ormai da diverso tempo regala vere e proprie perle, pensieri calcistici e pareri che dividono l’opinione pubblica. Christian Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano i protagonisti, proprio quest’ultimo, in questo momento rischierebbe il ban da Twitch, piattaforma streaming sulla quale va in onda la trasmissione. Antonio CassanoCassano pronuncia la N-word L’ex attaccante di Bari, Roma ed Inter tra le altre, ha infatti pronunciato una parola proibita durante l’ultima trasmissione, la cosiddetta “N-word”. Queste le sue parole inerenti al caos andato in scena al termine di Juventus Inter: Ancora oggi, nel 2023 e razzista, e ne***, e su e giù. Basta, non se ne può più. Sai cosa bisogna fare Lele? I vertici del calcio italiano devono iniziare, senza se e senza ma: pene certe. ... Leggi su rompipallone (Di sabato 8 aprile 2023) La Bobo TV ormai da diverso tempo regala vere e proprie perle, pensieri calcistici e pareri che dividono l’opinione pubblica. Christian Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonioi protagonisti, proprio quest’ultimo, in questo momento rischierebbe il ban da, piattaforma streaming sulla quale va in onda la trasmissione. Antoniopronuncia la N-word L’ex attaccante di Bari, Roma ed Inter tra le altre, ha infatti pronunciato unaproibita durante l’ultima trasmissione, la cosiddetta “N-word”. Queste le sue parole inerenti al caos andato in scena al termine di Juventus Inter: Ancora oggi, nel 2023 e razzista, e ne***, e su e giù. Basta, non se ne può più. Sai cosa bisogna fare Lele? I vertici del calcio italiano devono iniziare, senza se e senza ma: pene certe. ...

