Caso Negreira | Mijatovic rivela | “Ceferin è preoccupato”

(Di sabato 8 aprile 2023) L’ex calciatore Predragin un’intervista a Cadena SERdi aver avuto un colloquio con Aleksrander, rieletto presidente dell’UEFA, a proposito del, relativo a presunti pagamenti milionari dell società blaugrana ad una società che fa capo all’ex vice presidente del Comitato Tecnico degli arbitri, José María Enríquez. “Abbiamo toccato tanti argomenti, anche quello relativo al– spiega-. Non c’è nessuno a cui piaccia il calcio che non ne parli. Personalmente non capisco come un club grande come il Barcellona possa fare qualcosa del genere. Ogni giorno lo capisco meno., certo. È una squadra storica, una grande e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Secondo il @mundodeportivo se la #Uefa escluderà il #Barcellona dalla #ChampionsLeague prima che siano conclusi due… - mirkonicolino : (#MundoDeportivo) Se la #Uefa escludesse il #Barcellona dalla #ChampionsLeague per il 'Caso Negreira' senza attende… - capuanogio : #Ceferin: “Mi sono informato sul caso #Negreira #Barcellona e la situazione è gravissima. È così grave che, secondo… - NapoliFCNews : Medina Cantalejo sul caso Negreira: «Se qualcuno ne avesse sospettato, sarebbe stato cacciato» #SSCN #AvantiNapoli… - OfficialRei7 : @eImudo @FCBarcelona Hanno il coraggio di parlare del caso Negreira e dire che il Barcellona ha sempre rubato ?? -

Predrag Mijatovic ha parlato a Cadena SER del colloquio che ha avuto con Aleksrander Ceferin , presidente dell'UEFA, a proposito della situazione del Barcellona per ilcon delle ingenti somme di denaro pagato all'ex capo degli arbitri. Già in precedenza era stato il numero uno Uefa a far capire la situazione molto grave e adesso anche l'ex giocatore ha ...Commenta per primo Il Barcellona non se la sta passando benissimo tra il 4 - 0 subito dal Real Madrid in Copa del Rey , i guai finanziari e l'inchiesta sul. In questo periodo difficile, la stampa spagnola se l'è presa col calciatore blaugrana che forse più di tutti ha reso nel gruppo di Xavi , ma anche nell'intera Liga (è in cima alla ...Commenta per primo Dopo la batosta della Copa del Rey , il Barcellona continua a fare i conti con i problemi finanziari e col '' , battezzato dal rieletto presidente del UEFA Aleksander Ceferin come 'uno dei più gravi della storia del calcio'. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo , oltre a una pesante ...

Mijatovic e il caso Negreira-Barcellona: “Ho parlato con Ceferin e…” ItaSportPress

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Il Barcellona non se la sta passando benissimo tra il 4-0 subito dal Real Madrid in Copa del Rey, i guai finanziari e l'inchiesta sul caso Negreira. In questo periodo difficile, la stampa spagnola se ...