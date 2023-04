Caso Michelangiolo | Frassinetti | «L’intolleranza della sinistra genera odio È un problema da risolvere»

(Di sabato 8 aprile 2023) Una «vicenda gravissima», che «dimostra lo stato di intolleranza, che è solita negare l’agibilità politica a chi la pensa in modo diverso». Così il sottosegretario all’Istruzione, Paola, ha commentato ilstudentessa del liceodi Firenze, costretta a lasciare la scuola dopo le minacce ricevute da alcuni compagni per il solo fatto di essere sorella di uno dei ragazzi di Azione studentesca coinvolti nella rissa con i collettivi del 18 febbraio.: «Auna intolleranza datata e cheviolenza» In un colloquio con Liberoha stigmatizzato quelparlando di «un atteggiamento datato, sistematico e che ...

La 16enne, sorella di uno degli indagati, non appartiene ad alcun gruppo politico: dalla sinistra e dalla scuola nessuna solidarietà per lei ...Due pugni in faccia: così è stato aggredito il figlio 16enne di un ex consigliere di An a Trento da un "compagno" dei centri sociali nel silenzio della sinistra ...