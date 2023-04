Caputi | ombre nere sul Napoli | “Prese le misure a Spalletti | allarme Champions”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 8 aprile 2023) Massimocommenta Lecce-, ma si proietta anche sulla prossima sfida diLeague col Milan. Il giornalista durante il programma ‘Il Bello del Calcio’ parla della vittoria delsul Lecce e dice: “Praticamente di buono c’è solo la vittoria. Ora agli azzurri mancano 4 vittorie per poter festeggiare lo scudetto. Non si può pretendere di vere una squadra sempre ad altissimo livello, per questo è importante avere anche la fortuna dalla propria parte. Ora ildeve pensare solo a portare a casa il risultato“. Secondo Massimo, la prestazione delcon il Lecce di certo “non è confortante in vista della doppia sfida diLeague contro il Milan. Con il Lecce ho avuto la sensazione che le squadre stiano ...