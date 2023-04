Capo Plaza viene bocciato all’esame della patente e reagisce così | il video è virale

(Di sabato 8 aprile 2023)non ha passato l’esame. Lo dimostra questopubblicato su TikTok e diventato presto. La scena è stata immortalata da uno dei ragazzi presenti con lui in sede d’esame: nonostante abbia il volto coperto da un cappuccio, non è difficile riconoscere nel giovane chiamato dagli esaminatori con il cognome “D’Orso” il trapper salernitano. Eè stato lo stesso artista a commentare la bocciatura al quiz sui social: “Questa… Non sono mai stato bravo a studiare“, ha ammesso. Tanti i messaggi di sostegno e incoraggiamento da parte dei suoi fan, che lo invitano a non demordere e ritentare presto l’esame. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

Capo Plaza non ha passato l'esame della patente. Lo dimostra questo video pubblicato su TikTok e diventato presto virale. La scena è stata immortalata da uno dei ragazzi presenti con lui in sede d'esa ...