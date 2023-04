Canone RAI: come risparmiare il 20% | Novità da sfruttare al volo (Di sabato 8 aprile 2023) Forse non sapevi che c’è la possibilità di risparmiare il 20% sul Canone Rai. Ecco come sfruttare al volo l’occasione Il Canone Rai è senza dubbio una delle tasse più discusse e contestate dagli italiani. Spesso i contribuenti si chiedono se sia effettivamente giustificato il pagamento di un tributo così elevato per finanziare il servizio pubblico televisivo. come ridurre il Canone Rai – Ilovetrading.itTuttavia, non tutto è perduto e addirittura la legge consente di poter essere “graziati”. Infatti, esiste un modo per risparmiare il 20% sul Canone Rai, e nel resto dell’articolo esploreremo questa possibilità. Grazie a un’opzione poco conosciuta, infatti, è possibile ottenere uno sconto significativo sul costo annuale ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 8 aprile 2023) Forse non sapevi che c’è la possibilità diil 20% sulRai. Eccoall’occasione IlRai è senza dubbio una delle tasse più discusse e contestate dagli italiani. Spesso i contribuenti si chiedono se sia effettivamente giustificato il pagamento di un tributo così elevato per finanziare il servizio pubblico televisivo.ridurre ilRai – Ilovetrading.itTuttavia, non tutto è perduto e addirittura la legge consente di poter essere “graziati”. Infatti, esiste un modo peril 20% sulRai, e nel resto dell’articolo esploreremo questa possibilità. Grazie a un’opzione poco conosciuta, infatti, è possibile ottenere uno sconto significativo sul costo annuale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Stop canone Rai, la Lega presenta la sua proposta di legge in Senato. - SusannaCeccardi : La Lega ha presentato il disegno di legge sul canone RAI. Una graduale riduzione fino all’azzeramento, come avevamo… - Corriere : Rai, presentato al Senato il disegno di legge della Lega: «Aboliamo il canone» - kavamelomelo : @Scacciavillani Non pago il canone ma cmq la RAI prende soldi dalla fiscalità generale (me lo hai insegnato tu) quindi crepa - ZzuCicciu : RT @ElioLannutti: In primis i cinegiornali Rai Luce, i cui lauti pasti sono pagati dal canone dei cittadini sulle bollette elettriche, che… -