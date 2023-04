Cancro prostata e rene | test su `gemelli` d’organo

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 8 aprile 2023) Applicazioni del metaverso e ricerca: è la nuova sfida lanciata dall`IRCCS Istituto di Candiolo contro il, che, grazie alla tecnologia immersiva, consentirà di migliorare la gestione e l`assistenza multidisciplinare dei pazienti oncologici. L`Ospedale è in prima fila nell`innovazione ed ha investito 2 milioni di euro per entrare nel metaverso in un`area dedicata di 2.000 mq, applicando ai tumori urologici, come il carcinoma allae quello al, le possibilità offerte dalla condivisione virtuale dei casi clinici e dalla gestione del preoperatorio e del follow up attraverso telemedicina e telemonitoraggio applicate al metaverso."Negli ultimi due decenni abbiamo assistito a una vera rivoluzione digitale, accelerata dalla pandemia che oltre ad accrescere l`alfabetizzazione digitale di pazienti e medici ha anche portato a ...