Cancro, i primi vaccini entro il 2030 (Di sabato 8 aprile 2023) Potrebbero arrivare entro il 2030 i primi vaccini al mondo contro il Cancro, le malattie cardiovascolari e quelle auto-immuni. L’annuncio di una prossima rivoluzione nella medicina che permetterà di salvare milioni di vite grazie a vaccini personalizzati è arrivato dall’azienda americana Moderna. Già protagonista della campagna vaccinale internazionale contro il Covid (dosi di vaccino Moderna contro il Sars-CoV-2 le ha fatte anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella) l’azienda sarebbe adesso in grado di ‘aggredire’ i tumori. Lo riferisce il quotidiano inglese The Guardian. Moderna ha annunciato la produzione dei primi vaccini contro il Cancro entro pochi anni. Foto Twitter ... Leggi su velvetmag (Di sabato 8 aprile 2023) Potrebbero arrivareilal mondo contro il, le malattie cardiovascolari e quelle auto-immuni. L’annuncio di una prossima rivoluzione nella medicina che permetterà di salvare milioni di vite grazie apersonalizzati è arrivato dall’azienda americana Moderna. Già protagonista della campagna vaccinale internazionale contro il Covid (dosi di vaccino Moderna contro il Sars-CoV-2 le ha fatte anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella) l’azienda sarebbe adesso in grado di ‘aggredire’ i tumori. Lo riferisce il quotidiano inglese The Guardian. Moderna ha annunciato la produzione deicontro ilpochi anni. Foto Twitter ...

