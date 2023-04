Calvo: «Valutiamo ricorso per la squalifica alla curva, Cuadrado…» (Di sabato 8 aprile 2023) Francesco Calvo ha commentato su Dazn le decisioni del Giudice Sportivo dopo la squalifica alla curva Sud deliberata a causa dei cori razzisti contro Romelu Lukaku. COMMENTO – Il responsabile dell’area sportiva della Juventus Francesco Calvo ha commentato gli episodi di Juventus-Inter in questo modo: «Ciò che è sicuro è che venderemo cara la pelle. Abbiamo convinzione di aver operato nella maniera corretta, il 19 aprile sapremo come proseguirà la stagione. Stiamo valutando il ricorso sulla chiusura della curva Sud, mentre non lo faremo per la squalifica di Cuadrado. Io vorrei ribadire che la Juventus è stata sempre attiva nella lotta contro il razzismo, questo è importante. Siamo stati sorpresi della squalifica della ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) Francescoha commentato su Dazn le decisioni del Giudice Sportivo dopo laSud deliberata a causa dei cori razzisti contro Romelu Lukaku. COMMENTO – Il responsabile dell’area sportiva della Juventus Francescoha commentato gli episodi di Juventus-Inter in questo modo: «Ciò che è sicuro è che venderemo cara la pelle. Abbiamo convinzione di aver operato nella maniera corretta, il 19 aprile sapremo come proseguirà la stagione. Stiamo valutando ilsulla chiusura dellaSud, mentre non lo faremo per ladi Cuadrado. Io vorrei ribadire che la Juventus è stata sempre attiva nella lotta contro il razzismo, questo è importante. Siamo stati sorpresi delladella ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : #Calvo a Dazn: 'Valutiamo ricorso sulla squalifica della curva, siamo rimasti sorpresi. Non faremo ricorso su… - TUTTOJUVE_COM : CALVO a DAZN: 'Guardiamo ad entrambe le classifiche e venderemo cara la pelle. Coni? Non abbiamo sensazioni, ma con… - andreamusso97 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, Calvo: 'La chiusura della curva ci ha colto di sorpresa. Valutiamo il ricorso' - internewsit : Calvo: «Valutiamo ricorso per la squalifica alla curva, Cuadrado...» - - FutbolDaltonico : RT @_Morik92_: #Calvo a Dazn: 'Valutiamo ricorso sulla squalifica della curva, siamo rimasti sorpresi. Non faremo ricorso su #Cuadrado'. -