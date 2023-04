Calvo: 'Stiamo valutando l'ipotesi ricorso per la chiusura della curva, non per Cuadrado' (Di sabato 8 aprile 2023) "Stiamo valutando l'ipotesi - ricorso ma solo per la chiusura della curva, non contro la squalifica di Cuadrado", ha detto il dirigente della Juve Calvo, a pochi minuti dal big match con la Lazio. "... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) "l'ma solo per la, non contro la squalifica di", ha detto il dirigenteJuve, a pochi minuti dal big match con la Lazio. "...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Juventus, #Calvo: 'Stiamo valutando il ricorso contro la chiusura della curva, non faremo ricorso per la squalifica di #Cuadrado'+++ - sportface2016 : #Juventus | #Calvo: 'Stiamo valutando il ricorso contro la chiusura della curva' - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: +++#Juventus, #Calvo: 'Stiamo valutando il ricorso contro la chiusura della curva, non faremo ricorso per la squalifica… - sportli26181512 : Calvo: 'Stiamo valutando l'ipotesi ricorso per la chiusura della curva, non per Cuadrado': Calvo: 'Stiamo valutando… - costantinovins : #Calvo: “Stiamo valutando il ricorso per la chiusura della Curva” -