Calendario Serie A calcio oggi in tv | orari partite 8 aprile | chi gioca | programma | streaming DAZN e Sky

(Di sabato 8 aprile 2023) Dopo gli anticipi di ieri, si va a concludere la 29a giornata dellaA 2022-2023. Il turno pre-pasquale del massimo campionato italiano dici regalerà un sabato davvero di altissimo livello con ben sette incontri spalmati in 5 slot, che riguarderanno ogni settore della classifica, dalla zona Champions League, fino alla zona retrocessione. Ildi sabato 8incomincerà alle ore 12.30 con un interessante Udinese-Monza, mentre si chiuderà alle ore 20.45 con Lazio-Juventus con due squadre in piena bagarre per la zona Champions League. Nel mezzo vedremo Fiorentina-Spezia alle ore 14.30, quindi Atalanta-Bologna e Sampdoria-Cremonese alle ore 16.30, mentre alle ore 18.30 vedremo Torino-Roma e Hellas Verona-Sassuolo. In poche parole, quindi, tanti match con spunti di interesse a ...

Il calendario della Serie A, partite e orari della 29^ giornata Sky Sport

Dopo gli anticipi di ieri, si va a concludere la 29a giornata della Serie A 2022-2023. Il turno pre-pasquale del massimo campionato italiano di calcio ci regalerà un sabato davvero di altissimo ...