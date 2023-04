Calciomercato com – Empoli | Perisan | ‘Io decisivo? Mi pagano per parare’ | Serie A

(Di sabato 8 aprile 2023) 2023-04-08 00:02:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com: Samuele, portiere dell’, si è così espresso a SkySport dopo la grande prestazione nel pareggio tra Milan e: SEMPRE PRONTO – Alla domanda su come avesse fatto a giocare così bene, dopo tanto tempo, lui risponde con una battuta: «Miper quello, cerco di fare il possibile. Ero pronto». PERCORSO – Dopodiché, ha parlato del suo percorso: «Ho fatto la gavetta come tanti, ho fattoC, poiB. Con gli step che ho fatto sono arrivato inA». VICARIO – Infine, ha raccontato il suo rapporto con Vicario, suo collega: «Guglielmo è mio amico, speriamo si riprenda presto. Sono il suo sostituto, ma lo aspettiamo e ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Calciomercato | @PSG_inside, contatti per #Bellingham del @BVB - cmdotcom : #Plusvalenze, una telefonata della #Juve inguaia la #Roma: rischia più della #Lazio - cmdotcom : Fontana: '#Milan, giù il cappello davanti a Cardinale. Nuovo stadio? Non condivido l'atteggiamento del Comune'… - abdgalsen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @PSG_inside, contatti per #Bellingham del @BVB - calciomercato_m : MERCATO - Sassuolo, incontro con Dionisi a fine stagione per capire se proseguire insieme -

Commenta per primo L'allenatore del Marsiglia , Igor Tudor , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle parole di Pablo Longoria, dirigente del club francese, sul suo futuro : 'Sono belle ...Commenta per primo Venerdì mattina, alla Continassa si imposta la rifinitura sapendo di poter contare praticamente su tutti i giocatori della prima squadra, eccezion fatta per lo squalificato Moise ...Commenta per primo Nonostante l'animo non sia dei migliori in casa Inter dopo il pareggio con la Salernitana, anche per il Benfica vale lo stesso discorso. La squadra di Schmidt, prossima avversaria ...

Vitor Roque vuole solo il Barcellona, ma il FFP potrebbe complicare ... Calciomercato.com

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’ex centrocampista dell’Inter, Borja Valerò, ha espresso la propria opinione in merito alla formazione che Inzaghi potrebbe avere in mente per la partita di Champion ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.