Calciomercato: Chelsea. Il Psg torna su Ziyech (Di sabato 8 aprile 2023) Il club parigino aveva provato già ad ingaggiarlo nel mercato di gennaio LONDRA (INGHILTERRA) - Il Psg torna su Hakim Ziyech, attaccante esterno del Chelsea che aveva già cercato nell'ultima sessione ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) Il club parigino aveva provato già ad ingaggiarlo nel mercato di gennaio LONDRA (INGHILTERRA) - Il Psgsu Hakim, attaccante esterno delche aveva già cercato nell'ultima sessione ...

Non solo Brasile, per Ancelotti si valuta un clamoroso ritorno Commenta per primo Il Chelsea starebbe pensando a un ritorno in panchina di Carlo Ancelotti . Lo scrive Espn , secondo cui il tecnico italiano potrebbe prendere le redini del club dopo la parentesi Lampard .