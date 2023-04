Calcio, Vincenzo Italiano: “Peccato non avere fatto la storia del club. Igor? Contro Nzola non è facile” (Di sabato 8 aprile 2023) Vincenzo Italiano analizza in maniera lucida il pareggio tra la sua Fiorentina e lo Spezia, nel match valevole per la 29a giornata della Serie A 2022-2023. Allo stadio “Franchi” di Firenze, i viola sono stati fermati sul punteggio di 1-1 dai liguri al termine di una sfida nella quale i padroni di casa hanno provato in tutti i modi a centrare la decima vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Proprio da questo aspetto prende il via il commento del tecnico: “L’unico dispiacere riguarda la decima vittoria mancata e non essere entrati nella storia della Fiorentina. Non esiste rischiare di macchiare una grande gara con una palla persa, abbiamo creato molto bene, con lucidità e preso due pali creando situazioni di grande pericolo. Non era importante vincere per la classifica quanto per essere gli unici nella storia con ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023)analizza in maniera lucida il pareggio tra la sua Fiorentina e lo Spezia, nel match valevole per la 29a giornata della Serie A 2022-2023. Allo stadio “Franchi” di Firenze, i viola sono stati fermati sul punteggio di 1-1 dai liguri al termine di una sfida nella quale i padroni di casa hanno provato in tutti i modi a centrare la decima vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Proprio da questo aspetto prende il via il commento del tecnico: “L’unico dispiacere riguarda la decima vittoria mancata e non essere entrati nelladella Fiorentina. Non esiste rischiare di macchiare una grande gara con una palla persa, abbiamo creato molto bene, con lucidità e preso due pali creando situazioni di grande pericolo. Non era importante vincere per la classifica quanto per essere gli unici nellacon ...

