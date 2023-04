Calcio | un rigore di Beto al 92' salva l' Udinese | con il Monza finisce 2-2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 aprile 2023) Udine, 8 apr. - (Adnkronos) - Undidial 92' evita la sconfitta all'nel lunch match della 29/a giornata di Serie A contro il. Alla Dacia Arena i bianconeri passano in vantaggio al 18' con Lovric, lanciato in contropiede da un filtrante di Walace; a inizio ripresa illa ribalta in pochi minuti, pareggiando con Colpani e trovando l'1-2 subito dopo con Rovella, al primo gol in A. Nel recupero un ingenuo fallo di Petagna su Nestorovski manda sul dischettoper il 2-2 finale. In classifica i friulani sono decimi con 39 punti, 4 in più dei brianzoli tredicesimi. La prima parte dell'incontro è scandita da due episodi da moviola: il primo scaturisce da un tocco con il braccio in area di Bijol (che aveva prima impattato con il ...