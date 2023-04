Vai agli ultimi Twett sull'argomento... simeoli1972 : L’Udinese ha trovato un triestino nell’uovo di Paqua - Messaggero Veneto - glooit : Calcio: Udinese; Sottil 'pareggio giusto, rigore c'era' leggi su Gloo - iMpulsiveHapo : @giuliamngn Ho smesso di guardare l'Inter da Udinese Inter 3-1. Pensa che in estate ero andato a Pescara nell'amich… - tuttosport : ?? Le parole di #Palladino su #Rovella E su #Berlusconi...?? #Monza #Tuttosport #SerieA - sportli26181512 : Udinese-Monza 2-2: video, gol e highlights: Un rigore di Beto nel recupero permette all’Udinese di agguantare il pa… -

L'appare improvvisamente spenta rispetto ai primi 45'. Il Monza allora ne approfitta e va in vantaggio al 56' grazie al primo gol in Serie A di Rovella, autore di un puntuale inserimento sul ..."Credo che complessivamente il pareggio sia il risultato più giusto. Abbiamo fatto molto meglio noi nel primo tempo e abbiamo subito nella ripresa, trovando la rete su un rigore che c'era: Nestorovski ...Pafundi sta avendo un minutaggio progressivo, è un 2006 di grande talento ed è un progetto importante per l'del futuro. Anche Ebosele al primo anno di Serie A sta facendo molto bene.'

Udine, 8 aprile 2023 - Un rigore di Beto a tempo scaduto permette all'Udinese di salvare la pelle nella sfida casalinga contro il Monza, a un passo dalla decima vittoria in campionato ma costretto a ...