Calcio | Serie A | Verona supera il Sassuolo 2-1 in rimonta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 aprile 2023), 8 apr. (Adnkronos) - Ildopo una gara di grande sofferenza si impone 2-1 insul. Grazie a questo successo i gialloblu si portano a 22 punti a -4 dallo Spezia quart'ultimo. Ilinvece resta a 37 punti mancando una buona occasione per far un bel balzo in avanti in classifica. Per la gara del Bentegodi Dionisi conferma il tridente Berardi-Pinamonti-Lauriente con Harroui preferito a Henrique a centrocampo, mentre Zaffaroni si affida a Duda e Verdi alle spalle di Lasagna. La prima frazione di gara è molto tattica con poche emozioni, con i neroverdi che passano in vantaggio alla prima vera occasione conducono il gioco trovando il vantaggio con Harroui al 34': giocata di Berardi sulla destra, Harroui appoggia di testa in fondo alla rete per l'1-0. Ad inizio ripresa ...