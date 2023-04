Calcio | Serie A | Udinese-Monza 2-2**

(Di sabato 8 aprile 2023) Udine, 8 apr. - (Adnkronos) -pareggiano 2-2 nel 'lunch match' della 29/a giornata diA, disputato alla Dacia Arena della città friulana. Al vantaggio dei padroni di casa con Lovric al 18', rispondono Colpani al 48' e Rovella al 56'; un rigore di Beto al 92' fissa il punteggio sul 2-2 finale. In classifica i bianconeri salgono a quota 39 in decima posizione, mentre i brianzoli sono tredicesimi con 35 punti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ndombele a So Foot: 'Ero venuto qui con un orologio costoso, i miei compagni mi hanno avvertito sui rischi a… - tuttosport : ????? Plusvalenze, a Napoli tempi lunghi ?? C’è Osimhen in ballo - Gazzetta_it : Giocano tutti, loro no: che fine hanno fatto Adli e Vranckx #MilanEmpoli - Fprime86 : RT @tuttosport: ?? #Juventus, dalla Next Gen in prima squadra I 27 che hanno debuttato in questi anni #Tuttosport - pigghialu : RT @sportface2016: #Sabatini: “Juve sempre sulla graticola della giustizia? Un motivo ci sarà. E sul doping…” -

L'Udinese è in vantaggio per 1 - 0 sul Monza alla fine del primo tempo del 'lunch match' della 29/a giornata diA, in corso di svolgimento alla Dacia Arena di Udine. A decidere sin qui la partita il gol di Lovric al 18'.FOTOGALLERY %s Foto rimanentiA Sette sorelle per la salvezza: il calendario Dieci giornate per evitare laB. È l'obiettivo delle sette squadre ancora coinvolte nella lotta salvezza: ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiA È sempre più bagarre Champions: il calendario Il Napoli vince a Lecce e fa un passo avanti verso lo scudetto e la qualificazione in Champions ...

**Calcio: Serie A, Salernitana-Inter 1-1** Il Dubbio

Serie C Taranto Pescara, inizio ore 14.30. Assenti Milani, Brosco e Plizzari. Zeman sposta Crescenzi a sinistra, tra i pali c'è Sommariva. Pellacani titolare. Confermati centrocampo e attacco. Qui tut ...Nella prima gara del sabato di Serie A, si affrontano Udinese e Monza, in un match importante per capire le ambizioni di entrambe le compagini, I bianconeri passano in vantaggio al 18’ alla prima occa ...