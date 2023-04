Calcio: Serie A, Udinese-Monza 1-0 alla fine del primo tempo (Di sabato 8 aprile 2023) Udine, 8 apr. - (Adnkronos) - L'Udinese è in vantaggio per 1-0 sul Monza alla fine del primo tempo del 'lunch match' della 29/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento alla Dacia Arena di Udine. A decidere sin qui la partita il gol di Lovric al 18'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Udine, 8 apr. - (Adnkronos) - L'è in vantaggio per 1-0 suldeldel 'lunch match' della 29/a giornata diA, in corso di svolgimentoDacia Arena di Udine. A decidere sin qui la partita il gol di Lovric al 18'.

