Calcio | Serie A | Fiorentina-Spezia 1-1**

Firenze, 8 apr. - (Adnkronos) - Finisce sul punteggio di 1-1, Fiorentina-Spezia, match della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Franchi' di Firenze. Al vantaggio dei padroni di casa grazie all'autorete di Wisniewski al 25' replica Nzola al 32'. In classifica i viola sono ottavi con 41 punti, mentre i liguri sono diciassettesimi a quota 26.

