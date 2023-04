Calcio: Serie A, Fiorentina-Spezia 1-1 dopo il primo tempo (Di sabato 8 aprile 2023) Firenze, 8 apr. - (Adnkronos) - Finisce sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Fiorentina-Spezia, match della 29/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Franchi' di Firenze. Al vantaggio dei padroni di casa grazie all'autorete di Wisniewski al 25' replica Nzola al 32'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Firenze, 8 apr. - (Adnkronos) - Finisce sul punteggio di 1-1 ildi, match della 29/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Franchi' di Firenze. Al vantaggio dei padroni di casa grazie all'autorete di Wisniewski al 25' replica Nzola al 32'.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ndombele a So Foot: 'Ero venuto qui con un orologio costoso, i miei compagni mi hanno avvertito sui rischi a… - tuttosport : ????? Plusvalenze, a Napoli tempi lunghi ?? C’è Osimhen in ballo - Gazzetta_it : Giocano tutti, loro no: che fine hanno fatto Adli e Vranckx #MilanEmpoli - paoloangeloRF : Le probabili formazioni di Torino-Roma - vam237 : RT @sportface2016: #Sabatini: “Juve sempre sulla graticola della giustizia? Un motivo ci sarà. E sul doping…” -