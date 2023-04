Calcio | Serie A | Atalanta-Bologna 0-2 | Sansone e Orsolini stendono la Dea

(Di sabato 8 aprile 2023) Bergamo, 8 apr. (Adnkronos) - Ilinterrompe la corsa dell'ad un posto Champions. La squadra di Thiago Motta si impone 2-0 a Bergamo sulla squadra di Gasperini. L'interrompe così la sua striscia di risultati positivi e dopo due vittorie consecutive arriva lo stop che la ferma a 48 punti mancando l'aggancio al quarto posto. Al Gewiss Stadium arriva unin un buon momento di forma e dopo la netta vittoria casalinga per 3-0 sull'Udinese si ripete con la Dea e sale così a 43 punti a -1 dal settimo posto. A decidere la sfida i gol dientrambi nella ripresa. Per la sfida Gasperini aveva rivoluzionato l'attacco rispetto all'ultima uscita, con Lookman con Hojlund e Pasalic alle spalle. Nelil tridente è formato da ...

Finisce sul punteggio di 1 - 1, Fiorentina - Spezia, match della 29/a giornata diA, disputato allo stadio 'Franchi' di Firenze. Al vantaggio dei padroni di casa grazie all'autorete di Wisniewski al 25' replica Nzola al 32'. In classifica i viola sono ottavi con 41 punti, ...Si interrompe dopo 9 successi di fila la striscia vincente della Fiorentina tra campionato e coppe. I viola pareggiano per 1 - 1 contro lo Spezia, in un match della 29/a giornata diA disputato tra le mura amiche dello stadio 'Franchi'. Al 25' i gigliati trovano il vantaggio con lo sfortunato autogol di Wisniewski propiziato dall'assist di Biraghi. Al 32' arriva la risposta ...Finisce in parità sul punteggio di 1 - 1 il primo tempo di Sampdoria - Cremonese, match valido per la 29/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Ferraris' di Genova. Al vantaggio dei padroni di casa con Leris al 16', risponde Ghiglione al 35'.

Serie A, Atalanta-Bologna 0-1, Sampdoria-Cremonese 2-1 Agenzia ANSA

La rete di Vasic in apertura di ripresa basta al Padova per espugnare il “Briamasco” nel match valevole per la 36esima giornata – la 17esima e terzultima del girone di ritorno – del campionato di seri ...Successo fondamentale in ottica salvezza per il Savoia: battuto il Casoria allo Stadio Papa al termine di una gara emozionante ...