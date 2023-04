Calcio | Serie A 2023 | il Bologna passa in casa dell’Atalanta | la Cremonese rimonta la Sampdoria a Marassi

(Di sabato 8 aprile 2023) Dopo i primi due match del sabato della 29a giornata dellaA 2022-, si è entrati nel vivo del turno con le due sfide delle ore 16.30. A Bergamo l’Atalanta è caduta incontro ilcon il punteggio di 0-2, mentre a Genova,si è conclusa con il punteggio di 2-3 con un successo last-minute dei lombardi. A questo punto in classifica l’Atalanta rimane ferma in sesta posizione con 48 punti con 4 lunghezze sulla Juventus e 5 sulche torna davanti alla Fiorentina. La, invece, raggiunge quota 16 punti e supera la, lasciando i doriani all’ultimo posto. ATALANTA-L’Atalanta si è schierata con il classico 3-4-1-2 con Musso in porta, difesa composta da ...

Finisce sul punteggio di 1 - 1, Fiorentina - Spezia, match della 29/a giornata diA, disputato allo stadio 'Franchi' di Firenze. Al vantaggio dei padroni di casa grazie all'autorete di Wisniewski al 25' replica Nzola al 32'. In classifica i viola sono ottavi con 41 punti, ...Si interrompe dopo 9 successi di fila la striscia vincente della Fiorentina tra campionato e coppe. I viola pareggiano per 1 - 1 contro lo Spezia, in un match della 29/a giornata diA disputato tra le mura amiche dello stadio 'Franchi'. Al 25' i gigliati trovano il vantaggio con lo sfortunato autogol di Wisniewski propiziato dall'assist di Biraghi. Al 32' arriva la risposta ...Finisce in parità sul punteggio di 1 - 1 il primo tempo di Sampdoria - Cremonese, match valido per la 29/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Ferraris' di Genova. Al vantaggio dei padroni di casa con Leris al 16', risponde Ghiglione al 35'.

Serie A, Atalanta-Bologna 0-1, Sampdoria-Cremonese 2-1 Agenzia ANSA

Con i primi due match odierni ha preso il via il sabato della 29a giornata della Seria A 2022-2023. Il turno pre-pasquale prevedeva Udinese-Monza e Fiorentina-Spezia. Nel primo caso è arrivato un pare ...La rete di Vasic in apertura di ripresa basta al Padova per espugnare il “Briamasco” nel match valevole per la 36esima giornata – la 17esima e terzultima del girone di ritorno – del campionato di seri ...