Calcio: Roma, Pellegrini ha la febbre, salta il match con il Torino (Di sabato 8 aprile 2023) Torino, 8 apr. - (Adnkronos) - La Roma perde il capitano Lorenzo Pellegrini, messo ko dalla febbre, che sarà costretto a saltare il match delle 18.30 contro il Torino. Al suo posto il tecnico giallorosso José Mourinho dovrebbe alzare sulla linea dei trequartisti Georginio Wijnaldum accanto a Paulo Dybala: i due agiranno alle spalle di Andrea Belotti, favorito su Tammy Abraham. A centrocampo assieme a Bryan Cristante ci sarà Nemanja Matic. L'allenatore granata Ivan Juric si affida a Nemnja Radonjic e all'ex Antonio Sanabria. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023), 8 apr. - (Adnkronos) - Laperde il capitano Lorenzo, messo ko dalla, che sarà costretto are ildelle 18.30 contro il. Al suo posto il tecnico giallorosso José Mourinho dovrebbe alzare sulla linea dei trequartisti Georginio Wijnaldum accanto a Paulo Dybala: i due agiranno alle spalle di Andrea Belotti, favorito su Tammy Abraham. A centrocampo assieme a Bryan Cristante ci sarà Nemanja Matic. L'allenatore granata Ivan Juric si affida a Nemnja Radonjic e all'ex Antonio Sanabria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Roma e #Lazio, occhio alle chat: ipotesi #plusvalenze gonfiate del 30-50% - tuttosport : ????? Plusvalenze, quindi non era solamente la Juve ?? I giorni caldi del pallone #TuttoSport #Plusvalenze… - andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Febbre per Pellegrini, non sarà disponibile contro il Torino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Febbre per Pellegrini, non sarà disponibile contro il Torino -

Roma, le mosse di Mourinho: rebus in attacco e vecchia difesa ROMA - Tornano le sentinelle, torna la vera Roma , nonostante un paio di raffreddori che crea leggera apprensione nella comitiva. José Mourinho ha nascosto le prove tattiche all'agente segreto inviato dal Torino, Michele Orecchio, ma ha deciso ... Torino - Roma dove vederla in tv Sky o Dazn TORINO - Allo stadio Olimpico Grande Torino, il Torino di Juric attende la Roma di Mourinho , nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A . Fischio d'inizio alle 18:30. La sfida sarà diretta dall'arbitro Colombo della sezione di ... Torino - Roma, Sky: 'Pellegrini out per febbre' Un'assenza pesante in casa Roma per il match esterno contro il Torino. Come riporta Sky, Lorenzo Pellegrini non sarà della partita a causa di un attacco febbrile. Un uomo in meno per Josè Mourinho, che deve fare anche a meno di ... - Tornano le sentinelle, torna la vera, nonostante un paio di raffreddori che crea leggera apprensione nella comitiva. José Mourinho ha nascosto le prove tattiche all'agente segreto inviato dal Torino, Michele Orecchio, ma ha deciso ...TORINO - Allo stadio Olimpico Grande Torino, il Torino di Juric attende ladi Mourinho , nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A . Fischio d'inizio alle 18:30. La sfida sarà diretta dall'arbitro Colombo della sezione di ...Un'assenza pesante in casaper il match esterno contro il Torino. Come riporta Sky, Lorenzo Pellegrini non sarà della partita a causa di un attacco febbrile. Un uomo in meno per Josè Mourinho, che deve fare anche a meno di ... Una telefonata allarma la Roma ForzaRoma.info Calcio: Roma, Pellegrini ha la febbre, salta il match con il Torino Torino, 8 apr. – (Adnkronos) – La Roma perde il capitano Lorenzo Pellegrini, messo ko dalla febbre, che sarà costretto a saltare il match delle 18.30 contro il Torino. Al suo posto il tecnico ... Torino-Roma, le probabili formazioni Torino e Roma si affrontano sabato 8 aprile nella 29esima giornata di serie A, calcio d'inizio alle 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Entrambe le compagini cercano i tre punti per continuare ... Torino, 8 apr. – (Adnkronos) – La Roma perde il capitano Lorenzo Pellegrini, messo ko dalla febbre, che sarà costretto a saltare il match delle 18.30 contro il Torino. Al suo posto il tecnico ...Torino e Roma si affrontano sabato 8 aprile nella 29esima giornata di serie A, calcio d'inizio alle 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Entrambe le compagini cercano i tre punti per continuare ...