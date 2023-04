Calcio: per bookie Napoli già campione, in quota il bis nella prossima stagione (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 8 apr. - (Adnkronos) - Non ce n'è per nessuno: con la vittoria di ieri sera in casa del Lecce, per i bookmaker il Napoli è già campione d'Italia. Gli analisti di Better e Goldbet hanno deciso di pagare le puntate sullo scudetto ai partenopei - che a inizio campionato era offerto a una quota superiore a 10 - e hanno già aperto le scommesse sul bis nella prossima stagione, con il Napoli favorito a 4 volte la posta davanti a Inter e Juventus, entrambe a 4,50. Sale a 6 il colpo del Milan, mentre è più remota la possibilità del titolo alle romane, con la Roma a 10, in vantaggio sulla Lazio a 15. Possibili outsider l'Atalanta, a 35, e la Fiorentina a 75. Con nove giornate ancora da giocare e 19 punti di vantaggio sulla Lazio, su Better e Goldbet è possibile puntare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 8 apr. - (Adnkronos) - Non ce n'è per nessuno: con la vittoria di ieri sera in casa del Lecce, per i bookmaker ilè giàd'Italia. Gli analisti di Better e Goldbet hanno deciso di pagare le puntate sullo scudetto ai partenopei - che a inizio campionato era offerto a unasuperiore a 10 - e hanno già aperto le scommesse sul bis, con ilfavorito a 4 volte la posta davanti a Inter e Juventus, entrambe a 4,50. Sale a 6 il colpo del Milan, mentre è più remota la possibilità del titolo alle romane, con la Roma a 10, in vantaggio sulla Lazio a 15. Possibili outsider l'Atalanta, a 35, e la Fiorentina a 75. Con nove giornate ancora da giocare e 19 punti di vantaggio sulla Lazio, su Better e Goldbet è possibile puntare ...

