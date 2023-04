Calcio | Palladino | ' c' è rammarico per il pari | ci tenevamo a dare una gioia a Berlusconi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 aprile 2023) Udine, 8 apr. - (Adnkronos) - "Usciamo con, stare in vantaggio sul 2-1 fino al 90' qui a Udine è un segnale molto positivo. Nel primo tempo siamo partiti bene poi abbiamo preso gol su un errore di lettura, non abbiamo percepito il pericolo e ci siamo aperti sulle loro ripartenze. Ma siamo stati bravi a restare in gara e abbiamo fatto un grande secondo tempo mettendo in campo tutto. Eravamo in completa gestione della partita, nelle due ripartenze non siamo stati bravi a mettere ko l'Udinese. E poi c'è stato il rigore finale". Lo dice l'allenatore del Monza, Raffaele, ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio per 2-2 in trasferta L'Udinese. "La scelta di sostituire Sensi? Non credo sia un problema del singolo, eravamo in pieno comando del secondo tempo, e nei 90 minuti complessivi credo meritassimo la vittoria. Ci ...