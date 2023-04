Calcio | la Fiorentina manca il 10° successo di fila | con lo Spezia finisce 1-1

(Di sabato 8 aprile 2023) Firenze, 8 apr. - (Adnkronos) - Si interrompe dopo 9 successi dila striscia vincente dellatra campionato e coppe. I viola pareggiano per 1-1 contro lo, in un match della 29/a giornata di Serie A disputato tra le mura amiche dello stadio 'Franchi'. Al 25' i gigliati trovano il vantaggio con lo sfortunato autogol di Wisniewski propiziato dall'assist di Biraghi. Al 32' arriva la risposta di Nzola che firma l'1-1. All'ora di gioco entra Brekalo e colpisce subito un palo, poco dopo Dragowski salva su Biraghi. Nel finale Jovicil colpo da tre punti, dall'altra parte Shomurodov si divora la rete che avrebbe regalato la vittoria esterna allo. La squadra di Italiano parte meglio: ci prova subito Ikoné, poi lacrea qualche mischia in area, ma non ...

Al 25' passa, stavolta davvero, la: Biraghi se ne va sulla sinistra, allunga e nessuno riesce a fermarlo, crossa e trova la deviazione di Wisniewski nelle propria porta. Autogol e viola in ...Alle 12:30 Udinese - Monza, nel pomeriggio invece alle ore 15- Spezia. Alle 16:30 ... QUI JUVE - 'Sono successe cose brutte da vedere per il. Allenatori e dirigenti dovrebbero dare il ...Lafa un gran volume di gioco ma tira poco in porta e quando lo fa è con la mira ... Al 40' l'Udinese protesta per un presuntodi rigore, l'arbitro conferma e Beto dal dischetto firma ...

La Fiorentina non fa “10” e si ferma sull’1-1 in casa contro lo Spezia nel match valevole per il 29° turno della Serie A 2022-2023. Non è arrivata, quindi, la decima vittoria consecutiva in tutte le ...E’ sempre Nzola sugli scudi. M’Bala Nzola ancora decisivo per lo Spezia. L’attaccante angolano firma il gol dell’ 1-1 con cui i liguri bloccano la Fiorentina. La partita del Franchi non si era messa ...