Calcio, la FIFA toglie al Perù i Mondiali Under 17 2023 per carenze infrastrutturali (Di sabato 8 aprile 2023) La FIFA ha deciso di togliere l'organizzazione dei Mondiali Under 17 2023 al Perù. Le motivazioni arrivano dalle carenze infrastrutturali che si sono evidenziate nelle varie ispezioni che, di conseguenza, renderanno impossibile la disputa della manifestazione che si sarebbe dovuta tenere nel Paese sudamericano dal 10 novembre al 2 dicembre. A questo punto, quindi, il Consiglio della FIFA dovrà trovare una alternativa immediata alla quale affidare l'organizzazione dei Mondiali Under 17 di quest'anno. Nel comunicato si apprende che: "…è stata evidenziata l'incapacità del Perù di far fede ai propri impegni nella preparazione delle infrastrutture indispensabili alla buona riuscita ...

