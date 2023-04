Calcio | il Burnley torna in Premier con sei turni di anticipo

(Di sabato 8 aprile 2023) La vittoria in trasferta 2 - 1 sul campo del Middlesbrough e ilconquista la promozione inLeague. Dopo un solo anno di purgatorio in Championship, la squadra allenata dall'ex capitano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Kompany, allievo di Guardiola: City, promozione Burnley, la profezia di Pep - tuttosport : ?? #Kompany, allievo di #Guardiola Promozione #Burnley, la profezia di Pep #PremierLeague #Tuttosport - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Il Burnley torna in prima divisione con sei turni di anticipo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Il Burnley torna in prima divisione con sei turni di anticipo - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Il Burnley torna in prima divisione con sei turni di anticipo -

E Kompany ha ricevuto i complimenti di Guardila: "Personalmente, sono felicissimo per i suoi successi al. Prima o poi tornerà al City" le parole del tecnico del City nei confronti del suo ex ......Libertadores Il programma delle partite di venerdì 7 aprile si è aperto questa notte con il...30 Middlesbrough -21:00 IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO Aluminium Arak - Esteghlal F. C. 18:......che continueranno ad essere trasmesse sui canali Sky visibili con il pacchetto Sky, le 3 ...05 Speciale: Diletta Missione Wembley ore 18:25 Fa Cup: Manchester City vs(replica) ore 20:10 ...

IL BURNLEY TORNA IN PREMIER CON SEI TURNI DI ANTICIPO - Sportmediaset Sport Mediaset

La vittoria in trasferta 2-1 sul campo del Middlesbrough e il Burnley conquista la promozione in Premier League. Dopo un solo anno di purgatorio in Championship, la squadra allenata dall'ex capitano d ...Con un notevole anticipo il Burnley saluta la Championship e si guadagna l'accesso ... Burnely, Kompany e il metodo Guardiola L'addio al calcio e la voglia di inizare ad allenare. Vincent Kompany non ...