Calcio a 5, Serie A 2023: vittorie di Napoli Futsal, Pescara e dell'Olimpus Roma nel 26° turno (Di sabato 8 aprile 2023) Calato il sipario su questo 26° turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2022-2023. La Regular Season, agli sgoccioli, ha sorriso al Napoli Futsal, Pescara e all'Olimpus Roma. La compagine campana si è imposta sul campo del Petrarca per 7-2 per effetto delle marcature di Borruto (doppietta), Mateus (doppietta), Fortino, De Luca e di Arillo. A nulla sono valse le due marcature di Bonfim De Souza. Vesuviani al comando con 53 punti a precedere di una lunghezza la Feldi Eboli, che giocherà il 14 aprile contro la Fortitudo Pomezia. A tre punti seguono gli abruzzesi e l'Olimpus. Pescara ha sconfitto per 3-2 l'Aniene, grazie a un Petrov ispirato, mentre la compagine capitolina si è imposta per 4-1 contro Pistoia con le reti di ...

