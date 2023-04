Cade per 15 metri, soccorso nella notte sul Monte Faeit (Di sabato 8 aprile 2023) Un uomo del 1973 è stato soccorso questa notte tra le 23 e le 3 del mattino circa dopo essere caduto dalla cima del Monte Faeit per una quindicina di metri su un salto di roccia. L’uomo si trovava assieme ad alcuni amici nei pressi della panchina da picnic che si trova sulla cima quando si deve essere allontanato di poco Cadendo e ruzzolando. A soccorrerlo sono stati dieci tecnici della stazione di Udine del soccorso Alpino assieme ai Vigili del Fuoco, elisoccorso regionale notturno, atterrato a Gemona, e ambulanza. I tecnici hanno accompagnato gli infermieri a piedi lungo il sentiero fino al punto della caduta, dove l’uomo, politraumatizzato, è stato stabilizzato e imbarellato e riportato sulla cima con le corde e e la tecnica del contrappeso. Dal ... Leggi su udine20 (Di sabato 8 aprile 2023) Un uomo del 1973 è statoquestatra le 23 e le 3 del mattino circa dopo essere caduto dalla cima delper una quindicina disu un salto di roccia. L’uomo si trovava assieme ad alcuni amici nei pressi della panchina da picnic che si trova sulla cima quando si deve essere allontanato di pocondo e ruzzolando. A soccorrerlo sono stati dieci tecnici della stazione di Udine delAlpino assieme ai Vigili del Fuoco, eliregionale notturno, atterrato a Gemona, e ambulanza. I tecnici hanno accompagnato gli infermieri a piedi lungo il sentiero fino al punto della caduta, dove l’uomo, politraumatizzato, è stato stabilizzato e imbarellato e riportato sulla cima con le corde e e la tecnica del contrappeso. Dal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azione_it : Il #Superbonus ha rappresentato uno dei più grandi sprechi di denaro pubblico della storia italiana. Una misura né… - LaBombetta76 : Solo tanta rabbia per chi cade nella trappola della pseudoscienza (Hamer merd**)… - geniazze : RT @Ste_Mazzu: Rischiamo di perdere centinaia di miliardi del Pnrr per carenza di personale nella PA, nella Sanità pubblica ogni giorno sce… - kickaha71 : RT @Ste_Mazzu: Rischiamo di perdere centinaia di miliardi del Pnrr per carenza di personale nella PA, nella Sanità pubblica ogni giorno sce… - sautteomao : RT @Ste_Mazzu: Rischiamo di perdere centinaia di miliardi del Pnrr per carenza di personale nella PA, nella Sanità pubblica ogni giorno sce… -