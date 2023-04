Caccia alle facoltà «30 e frode» (Di sabato 8 aprile 2023) Lauree contraffatte, licenze di studio fasulle, attestati senza valore. Dilagano i «diplomifici» con fatturati miliardari, come dimostrano i controlli di Cimea (una task force incaricata dal ministero dell’Università e ricerca): il 12 per cento dei titoli esaminati risulta carta straccia. «All’Università di Ferrara si ottiene il titolo con due prosciutti». La maldicenza di quelli di Ravenna che nel Quattrocento mandavano per campanilismo i rampolli a studiare a Bologna ci racconta qualcosa di vecchio e nuovissimo insieme: il sospetto che il «30 con frode» esistesse già nel Medioevo. Storia antica, effetti moderni a ogni latitudine. Senza riesumare la chiusura di 17 università in Albania (compresa la mitica Kristal dove si sarebbe laureato Renzo Bossi detto il Trota), un mese fa la procura di Vallo di Lucania ha chiesto il processo per 373 persone accusate di corruzione ... Leggi su panorama (Di sabato 8 aprile 2023) Lauree contraffatte, licenze di studio fasulle, attestati senza valore. Dilagano i «diplomifici» con fatturati miliardari, come dimostrano i controlli di Cimea (una task force incaricata dal ministero dell’Università e ricerca): il 12 per cento dei titoli esaminati risulta carta straccia. «All’Università di Ferrara si ottiene il titolo con due prosciutti». La maldicenza di quelli di Ravenna che nel Quattrocento mandavano per campanilismo i rampolli a studiare a Bologna ci racconta qualcosa di vecchio e nuovissimo insieme: il sospetto che il «30 con» esistesse già nel Medioevo. Storia antica, effetti moderni a ogni latitudine. Senza riesumare la chiusura di 17 università in Albania (compresa la mitica Kristal dove si sarebbe laureato Renzo Bossi detto il Trota), un mese fa la procura di Vallo di Lucania ha chiesto il processo per 373 persone accusate di corruzione ...

