Caccia al tesoro sulla Luna, 1,7 milioni di dollari in Bitcoin nascosti in uno scrigno segreto: “Chi lo trova si terrà il bottino” (Di sabato 8 aprile 2023) Una Caccia al tesoro spaziale, è davvero il caso di definirla così. Perché? Si realizzerà il prossimo autunno sulla Luna. Sì, proprio sul misterioso satellite che ci accompagna nelle notti. Sarà fortunato, perché diventerà ricco, il Cacciatore che scoverà la ricompensa degna della sua epica intelligenza. Con una complicazione non da poco. Bisognerà andarsi a prendere questo forziere di persona, proprio sul suolo Lunare. L’idea è venuta alla LunarCrush, la nota società americana di criptovalute. Ha annunciato l’intenzione di lanciare un “tesoro” sulla Luna. Uno scrigno segreto contenente 62 Bitcoin: quasi 1,7 milioni di dollari. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Unaalspaziale, è davvero il caso di definirla così. Perché? Si realizzerà il prossimo autunno. Sì, proprio sul misterioso satellite che ci accompagna nelle notti. Sarà fortunato, perché diventerà ricco, iltore che scoverà la ricompensa degna della sua epica intelligenza. Con una complicazione non da poco. Bisognerà andarsi a prendere questo forziere di persona, proprio sul suolore. L’idea è venuta allarCrush, la nota società americana di criptovalute. Ha annunciato l’intenzione di lanciare un “. Unocontenente 62: quasi 1,7di. Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Caccia al tesoro sulla Luna, 1,7 milioni di dollari in Bitcoin nascosti in uno scrigno segreto: “Chi lo trova si te… - mondolions : ????Sabato 15 Aprile h. 14:30???? 1^ Edizione: Caccia al tesoro della Martesana Lions Iscrizione al sito: ????… - StampaTorino : Pasqua, ristoranti al completo: una caccia al tesoro impossibile per un posto a tavola - Piergiulio58 : A Pasquetta torna la Caccia al Tesoro Botanico: ecco le ville che aderiscono in Lombardia. Lunedì 10 aprile la 26es… - DocRiserva : @giacomo1994_ Allego prove del alert ???? però è figo. Intanto Kassandra si è fatta 6 mesi di vacanza e mi ha sblocca… -