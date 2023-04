Ca** siete 18 Ramazzotti sbrocca | dramma al concerto | Guarda

(Di sabato 8 aprile 2023) Piccolo imprevisto per Eros. Durante uno dei suoi concerti, una fan si è sentita male. È accaduto a Roma, dove il cantante ha deciso di interrompere la sua esibizione per soccorrere la persona nel pubblico. A immortalare tutto un video diventato virale sui social. Qui si vede il momento in cui il cantautore nel bel mezzo della sua esibizione ha detto alla band di staccare la musica per capire cosa stava succedendo alla spettatrice posizionata in prima fila. La donna si è attaccata alle transenna del parterre, perché si era sentita male. Le persone accanto alla fan del cantante hanno immediatamente avvisato il personale sanitario che, tuttavia, è arrivato qualche minuto in ritardo. Da qui la stoccata diai soccorritori. A loro l'artista ha detto che se fossero arrivati dieci minuti dopo la spettatrice poteva già essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robymark1 : @BonaMassimo @ilriformista Ma chi ca@@o vi discrimina ! Siete voi , nelle vostre teste malate, che vi sentite discr… -

***,in 18, ma che fate' , ha esclamato, scagliandosi contro i paramedici . Dopodiché, ha chiesto alla signora come stesse, prima di scendere dal palco per abbracciarla . 'Ma tu mi puoi ...***,in 18, ma che fate'. Poi, rivolgendosi alla signora: 'Come sta'. A quel punto è sceso dal palco per andare ad abbracciare la donna, dicendole : 'Ma tu mi puoi stare qui in mezzo Come ...Vimai chiesti come ha fatto Stanley Kubrick ha girare la scena del sangue che fuoriesce dalle ...gli effetti speciali di quel film Infatti il format di punta degli Slim Dogs si chiama "Come**...