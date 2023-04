Bundesliga, il Lipsia passa sull’Hertha Berlino per 0-1: decide un gol di Haidara (Di sabato 8 aprile 2023) Il Lipsia passa sull’Hertha Berlino e si lancia alla caccia alla qualificazione alla prossima Champions League. Werner e compagni hanno la meglio sulla squadra di Berlino in una partita tattica e che aveva molto da dire in termini di classifica. Dopo una prima mezzora bloccata anche e forse soprattutto per la posta in palio alta, la sblocca Haidara che al 39esimo manda in vantaggio la squadra ospite. All’intervallo si va al riposo quindi sullo 0-1- Il secondo tempo ha visto un Hertha Berlino in cerca del pareggio, ma con il Lipsia che tuttavia va più vicino al gol. Un successo che suona come un rilancio Champions League per il Lipsia che adesso si colloca al quarto posto superando il Friburgo, oggi sconfitto contro il Bayern Monaco. ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Ile si lancia alla caccia alla qualificazione alla prossima Champions League. Werner e compagni hanno la meglio sulla squadra diin una partita tattica e che aveva molto da dire in termini di classifica. Dopo una prima mezzora bloccata anche e forse soprattutto per la posta in palio alta, la sbloccache al 39esimo manda in vantaggio la squadra ospite. All’intervallo si va al riposo quindi sullo 0-1- Il secondo tempo ha visto un Herthain cerca del pareggio, ma con ilche tuttavia va più vicino al gol. Un successo che suona come un rilancio Champions League per ilche adesso si colloca al quarto posto superando il Friburgo, oggi sconfitto contro il Bayern Monaco. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Hertha BSC-RB Lipsia (sabato 08 aprile 2023 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - infobetting : Hertha BSC-RB Lipsia (sabato 08 aprile 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - tuttoatalanta : Volata Bundesliga, per il titolo 3 squadre raccolte in 4 punti. Lipsia, la Champions è a rischio… - DIRETTADCM : Il #Lipsia non punterà più su #Moriba - tuttoatalanta : Il punto sulla Bundesliga - Bayern in vetta, Union Berlino risale, Friburgo e Lipsia rallentano… -