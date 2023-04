Brozovic fa un passo indietro dopo Torino Grave assenza

Leggi su inter-news

(Di sabato 8 aprile 2023) Marcelonon conferma la crescita fatta intravedere contro la Juventus a. Il croato delude da subentrato con la Salernitana e sbaglia troppo con la palla al piede. ATTEGGIAMENTO – Marceloe le sue prestazioni preoccupano e non poco in casa Inter. Asi era rivisto il vecchio regista e perno del centrocampo nerazzurro (vedi articolo), a Salerno ha giocato invece la brutta copia. Una copia che però gioca da tutto l’anno in tale maniera con un atteggiamento da rivedere e sicuramente non positivo per i compagni. Con la Salernitana la differenza tra lui e Kristjan Asllani è stata abissale, è stata anche uno dei motivi degli ultimi minuti di sofferenza dell’Inter. Emblematica del suo momento un’azione in ripartenza gestita malamente da. Per una palla che arriva dalla ...