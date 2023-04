Brescia-Verona stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 2022/2023 basket (Di sabato 8 aprile 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Brescia-Verona, sfida valida come venticinquesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Interessante testa a testa tra due squadre che occupano le zone basse della classifica. In particolare, gli uomini di coach Magro sono riusciti a togliersi da una situazione di imbarazzo con tre vittorie nelle ultime quattro partite; gli scaligeri, invece, fanno parte del gruppetto di squadre a quota 16 punti dopo aver vinto contro Sassari, interrompendo una striscia di tre sconfitte di misura contro avversarie di altissimo livello (Tortona, Venezia e Varese). La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 8 aprile sul parquet del Palaleonessa A2A. Di seguito, le informazioni ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come venticinquesima giornata dellaA1di. Interessante testa a testa tra due squadre che occupano le zone basse della classifica. In particolare, gli uomini di coach Magro sono riusciti a togliersi da una situazione di imbarazzo con tre vittorie nelle ultime quattro partite; gli scaligeri, invece, fanno parte del gruppetto di squadre a quota 16 punti dopo aver vinto contro Sassari, interrompendo una striscia di tre sconfitte di misura contro avversarie di altissimo livello (Tortona, Venezia e Varese). La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 8 aprile sul parquet del Palaleonessa A2A. Di seguito, le informazioni ...

