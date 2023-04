Brentford-Newcastle (sabato 08 aprile 2023 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 8 aprile 2023) Brentford e Newcastle sono divisi da dieci punti in classifica a favore di quest’ultimo e per entrambi si può parlare di ottima stagione. I Magpies sono addirittura in lotta per un posto in Champions League, e ben posizionati, in anticipo rispetto al loro comunque ambizioso progetto, mentre le Bees, dopo il già ottimo tredicesimo posto InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 8 aprile 2023)sono divisi da dieci punti in classifica a favore di quest’ultimo e per entrambi si può parlare di ottima stagione. I Magpies sono addirittura in lotta per un posto in Champions League, e ben posizionati, in anticipo rispetto al loro comunque ambizioso progetto, mentre le Bees, dopo il già ottimo tredicesimo posto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Brentford-Newcastle (sabato 08 aprile 2023 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Brentford-Newcastle (sabato 08 aprile 2023 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Vincono United e Newcastle: ora il Tottenham è fuori dalla Champions - ETGazzetta : Vincono United e Newcastle: ora il Tottenham è fuori dalla Champions - tuttosport : ???? Poche sorprese in Premier League dove il Newcastle si abbatte sul West Ham con un rotondo 5-1 (gol di Isak e dop… -