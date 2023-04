Lo Stato di Maranhão, nel nord - est del, ha 64 città in situazione dia causa delle piogge intense, mentre il municipio di Buriticupu ha dichiarato lo stato di calamità pubblica, secondo il Corpo dei pompieri militari del ...... nella porzione nord - orientale dell'America meridionale tra ile il Suriname. Un bel po' ...dell'offerta e quindi rendere disponibile velocemente quanto occorre in caso di. Ma per ...... D, G e H oltre all'ottavo di finale in cui ildi Tite ha battuto 4 - 1 la Corea del Sud. ... naturalmente - resta l'intrigante scommessa, in un'epoca permeata dall'climatica e dall'...

Brasile: emergenza piogge in 64 città dello Stato di Maranhao Agenzia ANSA

Lo Stato di Maranhão, nel nord-est del Brasile, ha 64 città in situazione di emergenza a causa delle piogge intense, mentre il municipio di Buriticupu ha dichiarato lo stato di calamità pubblica, seco ...Il 6 aprile 2003, a Interlagos, il pilota italiano centrò il primo successo nel Circus in una gara lunga... una settimana ...