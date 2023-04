Brahim Diaz sicuro sul Napoli: “Possono essere fermati in tanti modi, non sono abituati” (Di sabato 8 aprile 2023) Mancano ormai pochissimi giorni alla sfida fra Milan e Napoli, secondo atto della trilogia tra rossoneri ed azzurri. Questa volta la posta in palio si alza notevolmente dopo lo 0-4 dei milanesi al Maradona, visto l’alone europeo che circonda il match. Napoli-Milan In quel di Fuorigrotta il Milan ha dato sprazzi di onnipotenza, dominando a sorpresa gli uomini di Spalletti e costringendoli alle corde per 90?. Fra i marcatori della sfida, anche un ritrovato Brahim Diaz, autore del momentaneo 0-2 in quel di Napoli ed intervenuto sulla gara di Champions. “Possiamo fermare il Napoli”, Brahim Diaz sul match di Champions Intervistato dalla redazione di Starcasino, il trequartista spagnolo ha esposto la propria e personale visione dell’imminente ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 aprile 2023) Mancano ormai pochissimi giorni alla sfida fra Milan e, secondo atto della trilogia tra rossoneri ed azzurri. Questa volta la posta in palio si alza notevolmente dopo lo 0-4 dei milanesi al Maradona, visto l’alone europeo che circonda il match.-Milan In quel di Fuorigrotta il Milan ha dato sprazzi di onnipotenza, dominando a sorpresa gli uomini di Spalletti e costringendoli alle corde per 90?. Fra i marcatori della sfida, anche un ritrovato, autore del momentaneo 0-2 in quel died intervenuto sulla gara di Champions. “Possiamo fermare il”,sul match di Champions Intervistato dalla redazione di Starcasino, il trequartista spagnolo ha esposto la propria e personale visione dell’imminente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #BrahimDiaz: 'Il #Napoli si può battere in molti modi, ve ne dico uno. #Milan, mi sento da #ChampionsLeague' - Gazzetta_it : Bonolis: 'All’Inter manca un Brahim Diaz. Il pericolo stasera? L’arbitro' #CoppaItalia #JuveInter - SociosItalia : Il pallone del gol, nelle tue mani. Partecipa sull'app & ottieni i palloni dei gol segnati da Brahim Díaz e Rafa… - Spazio_Napoli : Brahim Diaz sicuro sul Napoli: “Possono essere fermati in tanti modi, non sono abituati” - PianetaMilan : #Milan, #BrahimDiaz: '#Napoli? Ecco come batterlo...' #SempreMilan -