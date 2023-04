Boscaiolo muore schiacciato da un albero che ha tagliato

(Di sabato 8 aprile 2023) Un incidente mortale sul lavoro si è verificato in mattinata lungo il sentiero della 'Via degli Dei', in località Le Croci di Monzuno, sull'Appennino bolognese. Undi 38 anni è morto, ...

Un incidente mortale sul lavoro si è verificato in mattinata lungo il sentiero della 'Via degli Dei', in località Le Croci di Monzuno, sull'Appennino bolognese. Undi 38 anni è morto, schiacciato dal tronco di un albero ad alto fusto che aveva appena tagliato e che gli è caduto addosso, finendogli sul torace. La vittima era il titolare di una ditta ...

Bologna, boscaiolo muore schiacciato dall'albero che ha appena tagliato RaiNews

L'incidente lungo il sentiero della «Via degli Dei» in località Le Croci di Monzuno: la vittima era titolare di una ditta individuale ...E' successo lungo il sentiero della 'Via degli Dei', in località Le Croci di Monzuno, sull'Appennino bolognese.