Borja Valero: «Col Benfica mi aspetto l’Inter più propositiva» (Di sabato 8 aprile 2023) Borja Valero ha parlato nel programma Players Only su Dazn riguardo il quarto di finale tra Inter e Benfica in Champions League. OPZIONI – Borja Valero ha parlato riguardo il periodo con Lukaku all’Inter: «Per noi era fondamentale quando Lukaku stava bene fisicamente. Perché con una palla lunga e degli spazi faceva la differenza. Quando sta al top ti da diverse opzioni che sono importanti per la squadra. La difesa del pallone, la corsa, la sua strapotenza fisica. Faceva la differenza». propositiva – Borja Valero ha poi continuato parlando della sfida di martedì contro il Benfica: «Credo che il palcoscenico sia cosi importante che potrà far alzare il livello. Mi aspetto un Inter più ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023)ha parlato nel programma Players Only su Dazn riguardo il quarto di finale tra Inter ein Champions League. OPZIONI –ha parlato riguardo il periodo con Lukaku al: «Per noi era fondamentale quando Lukaku stava bene fisicamente. Perché con una palla lunga e degli spazi faceva la differenza. Quando sta al top ti da diverse opzioni che sono importanti per la squadra. La difesa del pallone, la corsa, la sua strapotenza fisica. Faceva la differenza».ha poi continuato parlando della sfida di martedì contro il: «Credo che il palcoscenico sia cosi importante che potrà far alzare il livello. Miun Inter più ...

