Boris Becker parla a tre mesi dalla scarcerazione | “Sono un sopravvissuto | ma la prigione mi ha reso più forte”

(Di sabato 8 aprile 2023)della sua esperienza in carcere per la prima volta dopo il rilascio avvenuto a dicembre. L’ex tennista tedesco, 55enne, si è aperto di fronte ai microfoni della Bbc spiegando che il tempo passato in detenzione lo ha rafforzato euna persona migliore: “un, un duro – ha dichiarato – Mi haun uomo migliore e più”. L’ex star del tennis mondiale è stato rilasciato nel Regno Unito a metà dicembre dopo aver trascorso 231 giorni in carcere per una condanna a due anni e mezzo di reclusione ricevuta a fine aprile 2022 a Londra per non aver dichiarato correttamente i suoi beni nella sua procedura concorsuale.è potuto tornare a casa prima di aver scontato la pena per intero grazie a un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Boris Becker e il carcere: «Circondato da spacciatori, stupratori e criminali» #corriere #news #2022 #italy #world… - iirpo : RT @Corriere: Boris Becker: «In carcere fra stupratori e trafficanti. I più duri mi proteggevano» - Corriere : Boris Becker: «In carcere fra stupratori e trafficanti. I più duri mi proteggevano» - Italia_Notizie : Boris Becker e il carcere: «Circondato da spacciatori, stupratori e criminali» - GianniVaretto : RT @LaStampa: Boris Becker: “La prigione è stata brutale, ma sono un duro, ho lottato per sopravvivere” -

L'ex campione di tennis racconta gli 8 mesi trascorsi in prigione dopo la condanna per aver nascosto al fisco beni per un valore di 2,5 milioni di sterline: ...Così. L'ex campione di tennis tedesco ha affermato che il tempo passato in prigione lo ha rafforzato e reso una persona migliore. L'ex stella tedesca è stata rilasciata nel Regno Unito a metà ...L'ex tennista tedescoha affermato che il tempo passato in prigione lo ha rafforzato e reso una persona migliore. 'Sono un sopravvissuto, un duro', ha detto, 55 anni, in un'intervista alla Bbc. 'Semmai, ...

Boris Becker e il carcere: «Circondato da spacciatori, stupratori e criminali» Corriere della Sera

Boris Becker parla della sua esperienza in carcere per la prima volta dopo il rilascio avvenuto a dicembre. L’ex tennista tedesco, 55enne, si è aperto di fronte ai microfoni della Bbc spiegando che il ...(Adnkronos) – L’ex tennista tedesco Boris Becker ha affermato che il tempo passato in prigione lo ha rafforzato e reso una persona migliore. “Sono un sopravvissuto, un duro”, ha detto Becker, 55 anni, ...