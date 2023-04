Boom di prenotazioni negli agriturismi del Lazio: tutto esaurito a Pasqua e Pasquetta (Di sabato 8 aprile 2023) Roma – Boom di prenotazioni negli agriturismi dove secondo le stime di Campagna Amica Terranostra Lazio saranno oltre 300mila le presenze registrate nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Date nelle quali la maggior parte delle strutture registra il tutto esaurito con il 40% in più rispetto allo scorso anno. Turismo che supera i livelli pre Covid. A favorire un numero così alto di accessi, la voglia di stare all’aria aperta alla ricerca del buon cibo. Un’offerta che traina anche i piccoli borghi con meno di cinquemila abitanti dove nasce il 92% delle produzioni tipiche nazionali secondo l’indagine Coldiretti/Symbola, una ricchezza conservata nel tempo dalle imprese agricole con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 aprile 2023) Roma –didove secondo le stime di Campagna Amica Terranostrasaranno oltre 300mila le presenze registrate nei giorni di. Date nelle quali la maggior parte delle strutture registra ilcon il 40% in più rispetto allo scorso anno. Turismo che supera i livelli pre Covid. A favorire un numero così alto di accessi, la voglia di stare all’aria aperta alla ricerca del buon cibo. Un’offerta che traina anche i piccoli borghi con meno di cinquemila abitanti dove nasce il 92% delle produzioni tipiche nazionali secondo l’indagine Coldiretti/Symbola, una ricchezza conservata nel tempo dalle imprese agricole con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle ...

