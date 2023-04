Bonolis lascia a bocca aperta Pio e Amedeo: cosa ha detto a Felicissima Sera (Di sabato 8 aprile 2023) Paolo Bonolis choc a “Felicissima Sera”, il programma di Pio e Amedeo in onda su Canale 5, venerdì 7 aprile. Durante l'ultima puntata, il popolare conduttore si è lasciato intervistare dal duo comico muovendosi tra il serio e il faceto. Ma quando gli hanno chiesto se si fosse posto un limite lavorativo, Bonolis ha spiazzato tutti: “Penso di lavorare altri due anni circa. Poi ci sarà un'altra vita dove penso di divertirmi di più. Ritiro tra due anni? Presumo di sì. Tra due anni, tre, dai”. Più che una decisione irrevocabile, un desiderio forse dettato anche da un modo di fare televisione molto diverso da quando ha iniziato. Il conduttore di “Ciao Darwin” ha parlato anche della moglie Sonia Bruganelli e del suo ruolo di opinionista al “Grande Fratello Vip”: “Se so chi è la donna nella ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) Paolochoc a “”, il programma di Pio ein onda su Canale 5, venerdì 7 aprile. Durante l'ultima puntata, il popolare conduttore si èto intervistare dal duo comico muovendosi tra il serio e il faceto. Ma quando gli hanno chiesto se si fosse posto un limite lavorativo,ha spiazzato tutti: “Penso di lavorare altri due anni circa. Poi ci sarà un'altra vita dove penso di divertirmi di più. Ritiro tra due anni? Presumo di sì. Tra due anni, tre, dai”. Più che una decisione irrevocabile, un desiderio forse dettato anche da un modo di fare televisione molto diverso da quando ha iniziato. Il conduttore di “Ciao Darwin” ha parlato anche della moglie Sonia Bruganelli e del suo ruolo di opinionista al “Grande Fratello Vip”: “Se so chi è la donna nella ...

