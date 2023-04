Bong Joon-ho | La mia filosofia? Alzarmi ogni giorno e andare al lavoro

(Di sabato 8 aprile 2023)-ho conquista Firenze con una masterclass fiume in cui parla della sua poetica, delle sue invenzioni creative e del rapporto con gli attori al Florence Korea Film Fest 2023. A dodici anni di distanza dalla sua precedente visita,-ho è tornato al Florence Korea Film Fest. Accompagnato da un tifo da stadio e da una sala cinematografica sold-out strapiena di giovanissimi, il regista di Parasite fa ritorno in Italia forte di un enorme successo internazionale e di ben tre Oscar. Anche ora che è proiettato nell'olimpo dei grandi,-ho non ha perso i suoi modi affabili e resta coi piedi ben piantati per terra, ribadendo l'importanza dell'influenza del cinema italiano sulla sua formazione. "Sono un po' geloso della vostra storia" ammette, indicando Ladri di biciclette ...

- ho è il simbolo della fortuna rinnovata del cinema Coreano. "Geometrie dello Sguardo" è il titolo della masterclass tenutasi ieri, durante la quale il pluripremiato (4 Oscar per Parasite ...- HO Su " La Stampa " si ripercorre la masterclass del grande regista coreano- ho , premio Oscar per Parasite , tenutasi al Florence Korea Film Fest. L'autore cita due film che, ..."Psycho di Alfred Hitchcock e Ladri di Biciclette di Vittorio De Sica sono i miei due film di formazione, entrambi visti in età molto giovane, a 10 anni". Lo ha detto il premio Oscar- ho alla masterclass organizzata dal Florence Korea Film Fest. "Sono entrambi film in bianco e nero visti in tv " ha aggiunto il regista " eppure il sangue che scorreva nelle scene me lo ...

Bong Joon-ho: “Ecco perché ho scelto Gianni Morandi per il mio Parasite” La Stampa

Bong Joon-ho conquista Firenze con una masterclass fiume in cui parla della sua poetica, delle sue invenzioni creative e del rapporto con gli attori al Florence Korea Film Fest 2023.