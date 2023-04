Bologna, Thiago Motta: «Mi è piaciuto lo spirito» (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole di Thiago Motta dopo la vittoria del Bologna: «Il grande merito va a loro, perché giocano nel modo che abbiamo in testa» Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Bologna contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole. ORSOLINI – «Ha fatto un gol importante, con tutto il lavoro dei suoi compagni. Una vittoria importante e meritata, bisogna continuare così». COSA GLI É piaciuto DI PIÙ – «Lo spirito. Oggi abbiamo affrontato la partita come si affronta una grande squadra come l’Atalanta. Due squadre che lottano su ogni pallone e questo è un piacere da vedere. Da ringraziare la nostra gente, che viene anche in trasferta e si sente parte di ciò che vede in campo. Al di là del risultato, la partita è stata giocata ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole didopo la vittoria del: «Il grande merito va a loro, perché giocano nel modo che abbiamo in testa»ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delcontro l’Atalanta. Di seguito le sue parole. ORSOLINI – «Ha fatto un gol importante, con tutto il lavoro dei suoi compagni. Una vittoria importante e meritata, bisogna continuare così». COSA GLI ÉDI PIÙ – «Lo. Oggi abbiamo affrontato la partita come si affronta una grande squadra come l’Atalanta. Due squadre che lottano su ogni pallone e questo è un piacere da vedere. Da ringraziare la nostra gente, che viene anche in trasferta e si sente parte di ciò che vede in campo. Al di là del risultato, la partita è stata giocata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoconterio : Pugno duro, carattere forte, idee chiare, gioco straordinario e modernissimo. Posizioni, non ruoli. Spazi, dinamism… - tancredipalmeri : Settimana prossima Bologna-Milan. Thiago Motta, che non avrà Orsolini squalificato per una ammonizione stupidissim… - Jefe100 : RT @marcoconterio: Pugno duro, carattere forte, idee chiare, gioco straordinario e modernissimo. Posizioni, non ruoli. Spazi, dinamismo, sp… - CalcioNews24 : Bologna, Thiago Motta: «Mi è piaciuto lo spirito» - nico_bastone : Mamma mia Thiago Motta cosa sta combinando al #Bologna -