Bologna, Orsolini: 'Sentivo molto la gara. Sull'Europa rispondo così' (Di sabato 8 aprile 2023) Riccardo Orsolini, ala del Bologna a segno nella vittoria Sull'Atalanta, ha parlato a Sky partendo dai cori riservatigli dalla tifoseria... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023) Riccardo, ala dela segno nella vittoria'Atalanta, ha parlato a Sky partendo dai cori riservatigli dalla tifoseria...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Inchiesta #plusvalenze, anche la Procura di #Bologna apre un fascicolo. Riguarda l'acquisto di #Orsolini per 15… - ZZiliani : Che ne dici #Chinè? S'è mossa #Genova per Audero, #Bologna per Orsolini, #Bergamo per Romero, #Cagliari per Cerri,… - sportli26181512 : Bologna, Orsolini: 'Sentivo molto la gara. Sull'Europa rispondo così': Riccardo Orsolini, ala del Bologna a segno n… - Jetro_71 : Chiedo scusa ma la Procura di Bologna ha aperto indagine sul Bologna per quale plusvalenza? Mica Orsolini che ha segnato anche oggi??? - MatteoGufi3 : RT @AJG_Official: Orsolini da quando è al Bologna ha fatto 70 tra gol e assist in 180 partite, ma il problema è stato non venderlo al prezz… -