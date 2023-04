Bologna, Orsolini: «Europa? É ancora prematuro parlarne» (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole di Orsolini dopo la vittoria del Bologna: «Tre punti fondamentali, danno continuità al lavoro iniziato a settembre con il Mister» Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Bologna sull’Atalanta. Di seguito le sue parole. «L’ammonizione? È stato un gesto istintivo, non ricordavo che ero diffidato. È un peccato perché sarà una partita importante con, tre punti fondamentali, importantissimi, danno continuità al lavoro iniziato a settembre con il mister. Ci fanno capire che siamo una squadra importante che può vincere anche su campi difficili come quello di Bergamo. Europa? È ancora presto per fare calcioli, mi pare un po’ prematuro parlarne ora» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole didopo la vittoria del: «Tre punti fondamentali, danno continuità al lavoro iniziato a settembre con il Mister» Riccardoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delsull’Atalanta. Di seguito le sue parole. «L’ammonizione? È stato un gesto istintivo, non ricordavo che ero diffidato. È un peccato perché sarà una partita importante con, tre punti fondamentali, importantissimi, danno continuità al lavoro iniziato a settembre con il mister. Ci fanno capire che siamo una squadra importante che può vincere anche su campi difficili come quello di Bergamo.? Èpresto per fare calcioli, mi pare un po’ora» L'articolo proviene da Calcio News 24.

